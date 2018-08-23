Россия на новые санкции США пообещала зеркальный ответ
23 августа 2018, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия зеркально ответит на расширение американских «черных списков» в отношении российских компаний и официальных лиц.
По его словам, в этих списках около 450 российских экономических операторов. При этом он подчеркнул, что Соединённые Штаты не должны чувствовать себя безнаказанными, сообщает ТАСС. «Стоп-листы и перечни лиц, которые включаются нами в эти ограничительные списки, будут расширяться», — сказал Сергей Рябков.
Напомним, что США ввели новые санкции против России из-за отравления семьи Скрипалей. Великобритания обвинила в случившемся Москву, не предъявив каких-либо доказательств. Россия на этот счет неоднократно отвергала подобные высказывания, пишут «Известия».
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