Россия на новые санкции США пообещала зеркальный ответ

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия зеркально ответит на расширение американских «черных списков» в отношении российских компаний и официальных лиц.

По его словам, в этих списках около 450 российских экономических операторов. При этом он подчеркнул, что Соединённые Штаты не должны чувствовать себя безнаказанными, сообщает ТАСС. «Стоп-листы и перечни лиц, которые включаются нами в эти ограничительные списки, будут расширяться», — сказал Сергей Рябков.

Напомним, что США ввели новые санкции против России из-за отравления семьи Скрипалей. Великобритания обвинила в случившемся Москву, не предъявив каких-либо доказательств. Россия на этот счет неоднократно отвергала подобные высказывания, пишут «Известия».