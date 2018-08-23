Крым отреагировал на призыв депутата Рады уничтожить мост на полуострове

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука о том, что Киев должен осуществить операцию по уничтожению возведённого Российской Федерацией моста в Крым.

По мнению Полонского, такие призывы могут исходит только от настоящих экстремистов, террористов и преступников.

«Это как раз та ситуация и те заявления, реакция на которые так называемых западных демократий и покажет истинное отношение к борьбе с экстремизмом и терроризмом», —сказал он. « Где привлечение к ответственности? Где возбужденные дела в отношении Мосийчука? Думаю, мы их не услышим ни от одной из западных стран», — продолжил Полонский.

При этом он подчеркнул, что «украинские фашисты» делают все безнаказанно и позволяют говорить все, что угодно, однако санкции продолжают вводить против России, передают РИА Новости.