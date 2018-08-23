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Польша: Россия становится огромным производителем продуктов
23 августа 2018, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 23 августа, министр сельского хозяйства и развития села Ян Ардановский заявил, что Польша не должна надеяться на экспорт продовольствия в Российскую Федерацию.
По его словам, в Польше рассчитывали на то, что Москва будет покупать «все излишки» польского продовольствия, поэтому у них не было необходимости «заботиться о других рынках», пишут РИА Новости. Однако Ардановский сообщил, что Россия, которую они знали из истории, и нынешняя – это абсолютно разные страны. По его мнению, Москва становится огромным производителем продовольствия. Скоро она станет доминирующим экспортером основных продуктов питания, сообщил министр.
Напомним, что в августе 2014 года Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий импорт в Российскую Федерацию некоторых видов сельхозпродукции, которые применили антироссийские санкции: США, страны Евросоюза, Канады и т.д. Под запрет попали мясо, рыба и морепродукты, овощи, фрукты.
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