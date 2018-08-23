//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//В мире 13+

Аналитик рассказал о победе непризнанной ДНР в «экономической битве» с Украиной

23 августа 2018, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитик рассказал о победе непризнанной ДНР в «экономической битве» с Украиной
фото: globallookpress.com

Самопровозглашенная ДНР, несмотря на свой неопределенный статус и идущие в Донбассе боевые действия, выигрывает «экономическую битву» с Украиной. Такую точку зрения озвучил российский эксперт Денис Денисов.

Стала известна возможная причина заинтересованности Запада в войне в Донбассе

Стала известна возможная причина заинтересованности Запада в войне в Донбассе

Донецкие власти в соответствии с данным ими обещанием не допускают повышения цен на продукты питания в республике, отметил Денисов. На Украине, наоборот, еда продолжает дорожать. Так, хлеб на подконтрольных Киеву территориях в настоящее время стоит, как в соседней Польше.

Аналитик добавил, что в ДНР идет здоровое экономическое развитие. Украина же по сути переживает агонию, высокая инфляция стала нормой для этой бывшей советской республики, процитировал Дениса Денисова канал «Макаренко» в «Яндекс. Дзен».

Ранее в четверг сообщалось, что в блогосфере появилась заметка, в которой озвучивается вероятная причина заинтересованности Запада в продолжении войны в Донбассе.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Трамп признался в единственной совершенной им ошибке

Трамп признался в единственной совершенной им ошибке

Президент США Дональд Трамп признался в единственной совершенной им ошибке. Эта ошибка была им допущена в 2016 году, и называлась она – победа Дональда Трампа на выборах президента США.

//В мире

Депутат Рады подыскал Украине союзников в вопросе уничтожения Крымского моста

Депутат Рады подыскал Украине союзников в вопросе уничтожения Крымского моста

Украина должна осуществить операцию по уничтожению возведенного Российской Федерацией моста в Крым. С таким заявлением в разговоре с представителями прессы выступил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Пушков ответил на слова Климкина о "войне" Украины с Россией

Пушков ответил на слова Климкина о "войне" Украины с Россией

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Павла Климкина, заявившего, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

//В мире

Виктория Скрипаль считает, что ее дядя уже мертв

Виктория Скрипаль считает, что ее дядя уже мертв

Племянница Сергея Скрипаля Виктория предполагает, что ее дяди уже нет в живых, поскольку британские власти скрывают любые сведения о его реальном местонахождении и состоянии здоровья.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Аналитик рассказал о победе непризнанной ДНР в «экономической битве» с Украиной

Аналитик рассказал о победе непризнанной ДНР в «экономической битве» с Украиной

Самопровозглашенная ДНР, несмотря на свой неопределенный статус и идущие в Донбассе боевые действия, выигрывает «экономическую битву» с Украиной. Такую точку зрения озвучил российский эксперт Денис Денисов.

//Общество

Этим летом в Москву вернулись бабочки-адмиралы

Этим летом в Москву вернулись бабочки-адмиралы

Этим летом, впервые за десять лет, в Москву в небывалом количестве вернулись бабочки-адмиралы. Если повезет с погодой, москвичи смогут наблюдать этих бабочек в мегаполисе до середины сентября.

//Шоу-бизнес

Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос"

Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос"

Сегодня стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос". Согласно последней информации, в жюри музыкального проекта останется лишь один артист, участвовавший в предыдущих версиях.

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская высказалась о своем настоящем возрасте

Яна Рудковская высказалась о своем настоящем возрасте

Продюсер Яна Рудковская устала от постоянной критики и негативных комментариев в свой адрес и дала отпор хейтерам, рассказав, как можно проверить, сколько ей лет на самом деле – 43 или 49.

//Происшествия

Дрейфовавших в Черном море супругов спас Христос

Дрейфовавших в Черном море супругов спас Христос

Экипаж греческого танкера спас двух людей, несколько дней дрейфовавших на лодке в Черном море у побережья Краснодарского края. Муж и жена решили порыбачить, но ветер отнес их лодку далеко от берега.

//В мире

Польша: Россия становится огромным производителем продуктов

Польша: Россия становится огромным производителем продуктов

В четверг, 23 августа, министр сельского хозяйства и развития села Ян Ардановский заявил, что Польша не должна надеяться на экспорт продовольствия в Российскую Федерацию.

//Новости партнеров

//Экономика

Россия продолжит экспортировать в США ракетные двигатели

Россия продолжит экспортировать в США ракетные двигатели

Россия не планирует прекращать поставки ракетных двигателей для космической программы США. Москва не намерена действовать в ущерб своим интересам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

//Армия

Эксперт раскритиковал слова о «землетрясении» в РФ из-за военного парада в Киеве

Эксперт раскритиковал слова о «землетрясении» в РФ из-за военного парада в Киеве

Вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Олега Барна о «землетрясении» в Российской Федерации из-за военного парада на Украине.

//Метеоновости

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в выходные дни

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в выходные дни

В предстоящие выходные жителей столичного региона ожидает солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до 25 градусов, сообщают синоптики.Ожидается безоблачная погода, без осадков.

//Экономика

Коммуналка за три года выросла на 17%

Коммуналка за три года выросла на 17%

Рост коммунальных тарифов - это особенная нервотрёпка для граждан, которые в период предвыборной кампании становятся избирателями. Коммуналка растёт не зависимо от рынка и тарифов, она просто растёт.

//Общество

Озвучен прогноз российского старца об оккупации регионов РФ и Третьей мировой

Озвучен прогноз российского старца об оккупации регионов РФ и Третьей мировой

Как пишут интернет-СМИ, отец Антоний предсказал, что в будущем Россия столкнется с «нашествием» Китая. Согласно прогнозу старца, Пекин вместе с Японией попытается овладеть Дальним Востоком.

//Происшествия

В детской поликлинике Южно-Сахалинска обрушилась часть потолка

В детской поликлинике Южно-Сахалинска обрушилась часть потолка

В педиатрическом отделении №1 городской детской поликлиники Южно-Сахалинска обрушилась часть потолка. Большой кусок штукатурки вместе с плафоном упал в коридоре рядом с процедурным кабинетом.

//live

«Человек, который сильно выпил, нуждается в помощи!»

«Человек, который сильно выпил, нуждается в помощи!»

Росалкогольрегулирование рекомендовало пересмотреть минимальные цены на бренди и коньяк, а также ввести минимальные цены на винодельческую продукцию. О том, нужно ли регулировать алкогольный рынок, размышляет Павел ШАПКИН...

//Общество

Источник: За ненависть к мужчинам россиянке грозит уголовное дело

Источник: За ненависть к мужчинам россиянке грозит уголовное дело

Следственный комитет начал проверку в отношении жительницы Омска Любови Калугиной. Как выяснилось, женщина являлась активисткой феминистского движения и в социальных сетях публиковала посты, направленные против мужчин.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В аэропорту Симферополя задержали несколько рейсов

В аэропорту Симферополя задержали несколько рейсов

В международном аэропорту Симферополя накануне вечером произошла задержка нескольких рейсов, связанная с проведением внеплановых технических работ по обеспечению безопасности аэропорта.

//Экономика

Швейцарский банк заморозил российские активы на $5 млрд

Швейцарский банк заморозил российские активы на $5 млрд

Швейцарский кредитный банк заморозил связанные с Россией активы, чтобы избежать попадания под американские санкции. Речь идет о сумме порядка 5 млрд долларов, имена держателей активов не уточняются.

//В мире

Стала известна возможная причина заинтересованности Запада в войне в Донбассе

Стала известна возможная причина заинтересованности Запада в войне в Донбассе

Западные страны заинтересованы в продолжении вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в заметке, которая была опубликована в отечественной блогосфере.

//В мире

Эксперт заявил, что пошлины Китая и США негативно повлияют на мировую экономику

Эксперт заявил, что пошлины Китая и США негативно повлияют на мировую экономику

Главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин заявил, что взаимные торговые ограничения Соединенных Штатов и Китая негативно повлияют на рост мировой торговли и экономики. Он также добавил, что они уже снижают спрос Китая на товары из развивающихся стран.

//В мире

Трамп поздравил Порошенко с Днем независимости Украины

Трамп поздравил Порошенко с Днем независимости Украины

Президент США Дональд Трамп направил своему украинскому коллеге Петру Порошенко поздравление по случаю Дня независимости Украины. В телеграмме он заверил, что Вашингтон всегда будет рядом с Киевом.

//В мире

Жительница Китая скончалась во время собственной свадьбы

Жительница Китая скончалась во время собственной свадьбы

Жительница Китая умерла во время собственной свадьбы. 32-летняя девушка болела миеловидным лейкозом на протяжении восьми лет.Трагическое событие произошло за несколько минут до того, как их объявили мужем и женой.

//Новости Redtram

//Армия

В России впервые приземлился военно-транспортный самолёт на шоссе

В России впервые приземлился военно-транспортный самолёт на шоссе

Начальник штаба материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил РФ генерал Алексей Кузьменков сообщил, что впервые в современной истории России состоялось приземление военно-транспортного самолета Ан-26 под Хабаровском на автотрассу.

//Лайфстайл

Готовимся к зиме: как правильно консервировать банки

Готовимся к зиме: как правильно консервировать банки

Зима не за горами, а это значит, что уже пора задуматься о мариновании продуктов. Подготовить овощи и фрукты для консервации – это половина дела. Однако не менее важным этапом является стерилизация и закрывание банок крышками.

//Общество

«Борт №1» еще на два года оставят в строю

«Борт №1» еще на два года оставят в строю

Специальный летный отряд, выполняющий авиаперевозки высших должностных лиц российского государства, решил продлить летный сертификат «борту № 1» - резервному самолету Владимира Путина.

//В мире

Американские СМИ: США намерены ужесточить санкции против Ирана

Американские СМИ: США намерены ужесточить санкции против Ирана

Советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что новые ограничительные меры против Ирана будет ещё более жесткими по сравнению с теми, что действовали до заключения ядерной сделки.

//В мире

В Донбассе ВСУ атаковали позиции луганских ополченцев из запрещенного оружия

В Донбассе ВСУ атаковали позиции луганских ополченцев из запрещенного оружия

Выполняющие боевые задачи на территории Донбасса украинские военные атаковали позиции ополченцев ЛНР с использованием оружия, которое запрещено соглашениями об урегулировании конфликта, заключенными в Минске.

//Общество

Похитителей крупнорогатого скота задержали в Забайкалье

Похитителей крупнорогатого скота задержали в Забайкалье

Краевой главк МВД сообщил о задержании четырех жителей Читы о одного жителя Агинского. Группа скотоводов разделывала похищенную тушу в тот момент, когда сотрудники полиции их задержали совместно с бойцами ОМОН.

//В мире

Украинская армия скоро станет самой сильной в Европе, заявил Порошенко

Украинская армия скоро станет самой сильной в Европе, заявил Порошенко

Совсем скоро украинская армия станет самой сильной в Европе, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед военнослужащими на форуме ветеранов в Киеве после саммита НАТО.

//Общество

Сегодня в Москве будет солнечно, обещают синоптики

Сегодня в Москве будет солнечно, обещают синоптики

Сегодня в столичном регионе ожидается теплая и солнечная погода, обещают синоптики. Несмотря на то, что купальный сезон завершился, погода еще порадует москвичей теплыми и солнечными днями.

//В мире

В Сети посмеялись над лозунгами Порошенко ко Дню независимости Украины

В Сети посмеялись над лозунгами Порошенко ко Дню независимости Украины

Ко Дню независимости Украины в Киеве появилось немало плакатов со словами: «Армия! Язык! Вера! Мы идем своим путем! Мы — Украина. Петр Порошенко». Жители Украины высмеяли в социальных сетях этот лозунг.

//В мире

На Украине пообещали "землетрясение в Кремле" из-за парада‍

На Украине пообещали "землетрясение в Кремле" из-за парада‍

Военный парад, который пройдет в Киеве в День независимости Украины 24 августа, вызовет землетрясение в Кремле, пообещал депутат Верховной рады Олег Барна, выступая накануне в телеэфире.

//Город М

В Москве снесли первую пятиэтажку в рамках программы реновации

В Москве снесли первую пятиэтажку в рамках программы реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о технологии «умного сноса» пятиэтажек, которая станет золотым стандартом реновации. Столичный градоначальник лично оценил ход работ по сносу первой отселённой по программе реновации пятиэтажки.

//Общество

Приёмные родители требуют извинений от министра просвещения Васильевой

Приёмные родители требуют извинений от министра просвещения Васильевой

На сайте радиостанции "Эхо Москвы" опубликовано открытое письмо многодетных приёмных родителей к министру просвещения России О.Ю.Васильевой. Письмо касается угроз госпожи Васильевой по ужесточению подбора приёмных родителей, а потом отката назад от этого громкого заявления.

//Шоу-бизнес

Рожать в возрасте прабабки - откровенная дурь, блогерша осудила ЭКО Бледанс

Рожать в возрасте прабабки - откровенная дурь, блогерша осудила ЭКО Бледанс

Желание Эвелина Блёданс забеременеть с помощью ЭКО в свои 49 лет и родить ребёнка без мужа вызывает неоднозначную реакцию общественности. Скандальная блогерша Лена Миро осудила телеведущую.

//Шоу-бизнес

Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за то, что она показала в сети дочку

Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за то, что она показала в сети дочку

Супругу известного футболиста Дмитрия Тарасова подвергли критике за то, что она продемонстрировала в социальной сети лицо маленькой дочери Миланы в день ее крестин. Таинство состоялось два дня назад.

//Политика

Путин сообщил, что рад лично обсудить с Лукашенко наиболее важные вопросы

Путин сообщил, что рад лично обсудить с Лукашенко наиболее важные вопросы

Российский лидер Владимир Путин в среду, 22 августа, сообщил, что рад возможности лично обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко ряд важнейших двусторонних и международных вопросов.

//Общество

Крепкий мост и хлипкий рубль наполнили Крым туристами

Крепкий мост и хлипкий рубль наполнили Крым туристами

В Ростуризме отмечают высокий интерес к Крымскому полуострову в текущем курортном сезоне, а туроператоры связывают это с открытием моста через Керченский пролив и падением рубля.

//В мире

Из-за утечки химвещества в ТЦ Глазго пострадали 40 человек

Из-за утечки химвещества в ТЦ Глазго пострадали 40 человек

В шотландском городе Глазго около 40 человек пострадали в ходе утечки химического вещества в одном из торговых центров. Согласно последней информации, происшествие случилось днем в среду, 22 августа.

//Шоу-бизнес

Достанется ей от Аллы, Нагиев случайно снял Барановскую на плечах у Галкина

Достанется ей от Аллы, Нагиев случайно снял Барановскую на плечах у Галкина

Забавный ролик, опубликованный на странице Дмитрия Нагиева вызвал шквал комментариев пользователей Сети. Главный физрук России снял как Юлия Барановская сидит на плечах у мужа Пугачевой

//Здоровье

Грыжа диска: нужна ли операция?

Грыжа диска: нужна ли операция?

Согласно словарю медицинских терминов, грыжа – это выпячивание органа или его части через отверстия в анатомических образованиях под кожу, в межмышечные пространства или во внутренние карманы и полости. Говоря о грыже межпозвоночного диска - это довольно распространённое заболевание

//Здоровье

Чем грозит вирус папилломы

Чем грозит вирус папилломы

Папиллома – это доброкачественная опухоль кожи, развивающаяся из поверхностного эпителия и выступающая над его поверхностью в виде сосочка. Виновник её появления – распространённый папиллома-вирус, или вирус папилломы человека (ВПЧ). По данным ВОЗ им заражены более 60% населения земли

//Спорт

Кто сильный, тот победит

Кто сильный, тот победит

Фигурное катание снова меняет своё лицо. Что в нём произойдёт на этот раз? Международный союз конькобежцев принял решение обнулить мировые рекорды в фигурном катании. Претерпела система оценок за выполненные прыжки. Введут ли возрастной ценз для фигуристок в 17 лет? Опять наших зажимают?

//Спорт

Овечкин стал отцом

Овечкин стал отцом

Александр Овечкин, которому в сентябре стукнет 33 года, впервые стал отцом – в семье капитана «Вашингтона» и лидера сборной России по хоккею родился сын Сергей. Овечкин входит в возраст Христа, и для него это самый лучший год в жизни. Он завоевал Кубок Стэнли, был признан самым ценным игроком

//Спорт

Русские гуляют с кубком Стэнли

Русские гуляют с кубком Стэнли

Три хоккеиста «Вашингтона» – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов – привезли в Россию серебряную чашу - Кубок Стэнли. Это главный клубный трофей в истории мирового хоккея. Кубок Стэнли на один день в безграничное пользование имеет право взять себе каждый игрок из команды

//Политика

Рябков: Россия не намерена обсуждать критерии отмены санкций

Рябков: Россия не намерена обсуждать критерии отмены санкций

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена обсуждать критерии отмены американских санкций. Об этом дипломат сообщил перед встречей с советником президента США по нацбезопасности.

//Спорт

Жаркая осень Черчесова

Жаркая осень Черчесова

После ЧМ сборная России, получив порцию почестей, на некоторое время отошла на 2-й план. Но уже через 2 недели мы вновь увидим её на поле. «АН» – о том, как команда Станислава Черчесова проведёт остаток 2018 года. 7 сентября российская сборная сыграет в Трабзоне со сборной Турции.

//Спорт

Состояние турбулентности

Состояние турбулентности

Если кому-то футбольное лето – 2018 показалось сплошным праздником, то это не так. Под звуки фанфар, в стране агонизировали профессиональные клубы. И не похоже, что российский футбол уже пережил этот мор. 4 августа молодёжная команда «Анжи» отправилась из Махачкалы в Уфу на автобусе

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры