Аналитик рассказал о победе непризнанной ДНР в «экономической битве» с Украиной
23 августа 2018, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
Самопровозглашенная ДНР, несмотря на свой неопределенный статус и идущие в Донбассе боевые действия, выигрывает «экономическую битву» с Украиной. Такую точку зрения озвучил российский эксперт Денис Денисов.
Донецкие власти в соответствии с данным ими обещанием не допускают повышения цен на продукты питания в республике, отметил Денисов. На Украине, наоборот, еда продолжает дорожать. Так, хлеб на подконтрольных Киеву территориях в настоящее время стоит, как в соседней Польше.
Аналитик добавил, что в ДНР идет здоровое экономическое развитие. Украина же по сути переживает агонию, высокая инфляция стала нормой для этой бывшей советской республики, процитировал Дениса Денисова канал «Макаренко» в «Яндекс. Дзен».
Ранее в четверг сообщалось, что в блогосфере появилась заметка, в которой озвучивается вероятная причина заинтересованности Запада в продолжении войны в Донбассе.
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