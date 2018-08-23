Аналитик рассказал о победе непризнанной ДНР в «экономической битве» с Украиной

Самопровозглашенная ДНР, несмотря на свой неопределенный статус и идущие в Донбассе боевые действия, выигрывает «экономическую битву» с Украиной. Такую точку зрения озвучил российский эксперт Денис Денисов.

Донецкие власти в соответствии с данным ими обещанием не допускают повышения цен на продукты питания в республике, отметил Денисов. На Украине, наоборот, еда продолжает дорожать. Так, хлеб на подконтрольных Киеву территориях в настоящее время стоит, как в соседней Польше.

Аналитик добавил, что в ДНР идет здоровое экономическое развитие. Украина же по сути переживает агонию, высокая инфляция стала нормой для этой бывшей советской республики, процитировал Дениса Денисова канал «Макаренко» в «Яндекс. Дзен».

Ранее в четверг сообщалось, что в блогосфере появилась заметка, в которой озвучивается вероятная причина заинтересованности Запада в продолжении войны в Донбассе.