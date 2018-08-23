Виктория Скрипаль считает, что ее дядя уже мертв

Племянница Сергея Скрипаля Виктория предполагает, что ее дяди уже нет в живых, поскольку британские власти скрывают любые сведения о его реальном местонахождении и самочувствии.

Виктория Скрипаль последний раз общалась по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией около месяца назад. Тогда Юлия рассказала, что ее отец идет на поправку и чувствует себя значительно лучше, а на связь с родственниками не выходит, потому что у него в горле установлена трахеостома и он не может говорить.

Однако Виктория сомневается, что британские власти позволили Юлии сообщить правду о состоянии здоровья Сергея Скрипаля. Виктория считает, что ее кузина не была свободна в своих словах, когда разговаривала с ней. И предполагает, что Сергея Скрипаля на самом деле уже нет в живых, поскольку британским властям попросту нечего предъявить мировой общественности.

«Не дай Бог, конечно, но либо его нет в живых, либо он в таком состоянии, что вообще показывать нечего. Конечно, он мог сам отказаться от этого, но здесь, мне кажется, как с Литвиненко – демонстрация состоялась бы, если бы было что демонстрировать», - передает слова Виктории Скрипаль «Телепрограмма».