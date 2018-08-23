Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Павла Климкина, заявившего, что Украина находится в состоянии войны с Россией. Климкин утверждает, что Украина находится в состоянии войны с Россией

«Климкин опять ошибается. Если бы Украина на деле находилась в состоянии войны с Россией, его бы не было бы в Киеве. Раз он там сидит, значит – никакой войны нет. Она существует лишь в его воспаленном воображении. Такой министр: чего только не выдаст ради острого словца», - написал российский сенатор в своем твиттере.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцам пора осознать реальность. И в этой реальности, по утверждению Павла Климкина, Украина находится в состоянии войны с Россией, сообщает «РГ».