Эксперт заявил, что пошлины Китая и США негативно повлияют на мировую экономику

Главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин заявил, что взаимные торговые ограничения Соединенных Штатов и Китая негативно повлияют на рост мировой торговли и экономики. Он также добавил, что они уже снижают спрос Китая на товары из развивающихся стран.

«Мы уже видим негативные процессы замедления роста китайской экономики, растут риски нестабильности на азиатских рынках, в этих условиях усиление протекционизма может негативно сказаться на спросе со стороны Китая на товары и ресурсы из развивающихся стран», - сообщил Сусин.

В первом полугодии сальдо текущего счета Китая стало отрицательным, а во втором - можно ожидать ухудшение ситуации, а также роста нестабильности на рынках. По словам Сусина, эти процессы будут оказывать негативное влияние на рост мировой торговли и экономики в целом, передают РИА Новости.