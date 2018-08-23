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Жительница Китая скончалась во время собственной свадьбы

23 августа 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Китая скончалась во время собственной свадьбы
pixabay.com

Жительница Китая умерла во время собственной свадьбы. 32-летняя девушка болела миеловидным лейкозом на протяжении восьми лет.

Своего жениха китаянка встретила 2 года назад в походе. Когда состояние девушки стало ухудшаться, её возлюбленный приходил к ней в больницу, чтобы её поддержать. Мужчина также оплачивал лечение своей любимой. Когда врачи объявили, что девушка умирает, молодой человек заявил, что намерен обручиться с любимой, сообщает сайт «360».

Местная свадебная фирма бесплатно организовала праздник для пары. Но во время церемонии невеста скончалась. По информации источника, трагическое событие произошло за несколько минут до того, как их объявили мужем и женой.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что вертолёт с невестой, который летел на свадьбу, упал и загорелся в бразильском штате Сан-Паулу. Пассажиры вертолета не пострадали.

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