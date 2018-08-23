Стала известна возможная причина заинтересованности Запада в войне в Донбассе

Западные страны заинтересованы в продолжении вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в заметке, которая некоторое время назад была опубликована в блогосфере.

Автор канала «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен» пишет, что зарубежным оппонентам Москвы выгодно длительное вялотекущее противостояние между киевскими силовиками и ополченцами, поскольку данный сценарий дает возможность вводить новые санкции в отношении РФ. В процитированной заметке прогнозируется, что Запад не даст властям Украины провести «победоносную» военную операцию в регионе, если те этого захотят.

Ранее в четверг сообщалось, что подконтрольные Киеву подразделения атаковали позиции ополченцев ЛНР из вооружений, запрещенных международными соглашениями. Соответствующую информацию предоставили силовые структуры непризнанного государства.