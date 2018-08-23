Трамп поздравил Порошенко с Днем независимости Украины
23 августа 2018, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп направил своему украинскому коллеге Петру Порошенко поздравление по случаю Дня независимости Украины. В телеграмме он заверил, что Вашингтон всегда будет рядом с Киевом.
«От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будете отмечать 24 августа», - говорится в поздравительной телеграмме.
Президент США подчеркнул мужество украинского народа, противостоящего «российской агрессии», растущую экономику и мощь вооруженных сил страны, и заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать усилия Украины по развитию демократии, борьбе с коррупцией и стимулированию экономического роста.
«Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты будут всегда стоять рядом с Украиной в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ», - говорится в сообщении.
Также Дональд Трамп пожелал украинскому народу мирного, благополучного и успешного года, сообщает RT.
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