Трамп поздравил Порошенко с Днем независимости Украины

Президент США Дональд Трамп направил своему украинскому коллеге Петру Порошенко поздравление по случаю Дня независимости Украины. В телеграмме он заверил, что Вашингтон всегда будет рядом с Киевом.

«От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будете отмечать 24 августа», - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент США подчеркнул мужество украинского народа, противостоящего «российской агрессии», растущую экономику и мощь вооруженных сил страны, и заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать усилия Украины по развитию демократии, борьбе с коррупцией и стимулированию экономического роста.

«Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты будут всегда стоять рядом с Украиной в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ», - говорится в сообщении.

Также Дональд Трамп пожелал украинскому народу мирного, благополучного и успешного года, сообщает RT.