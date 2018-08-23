Американские СМИ: США намерены ужесточить санкции против Ирана
23 августа 2018, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]
Советник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что новые ограничительные меры против Ирана будет ещё более жесткими по сравнению с теми, что действовали до заключения ядерной сделки.
По информации американского издания The Wall Street Journal, ранее правительство США вводило исключения, чтобы компании Соединённых Штат могли «при некоторых условиях» работать с Ираном. В этот раз новый пакет санкций не предполагает какие-либо исключения.
Однако Болтон допустил, что «крайне ограниченные» исключения всё-таки возможны, но он не стал уточнять, каких сфер деятельности и компаний они могут коснуться.
Как передаёт «Газета.ru», в Госдепе сообщили, что власти США готовы ввести санкции в отношении тех государств, которые продолжают торговое сотрудничество с Ираном.
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