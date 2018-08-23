Депутат Рады подыскал Украине союзников в вопросе уничтожения Крымского моста

Украина должна осуществить операцию по уничтожению возведенного Российской Федерацией моста в Крым. С таким заявлением в разговоре с представителями прессы выступил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

Согласно утверждению парламентария, строительство транспортной магистрали, соединившей полуостров с материковой частью России, якобы преследовало цель «захвата» Азовского моря. По мнению Мосийчука, Киеву необходимо уничтожить мост. В этом украинским спецслужбам могут оказать содействие «наши союзники на Кавказе», процитировал депутата сайт newdaynews.ru.

Кроме того, Мосийчук понадеялся на поддержку Бога и природных сил. Они способны сделать так, «чтобы этого моста не было», заявил политик.

Ранее сообщалось, что киевские власти заподозрили в планах атаковать Крымский мост новой украинской крылатой ракетой.