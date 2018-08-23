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Депутат Рады подыскал Украине союзников в вопросе уничтожения Крымского моста
23 августа 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
Украина должна осуществить операцию по уничтожению возведенного Российской Федерацией моста в Крым. С таким заявлением в разговоре с представителями прессы выступил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.
Согласно утверждению парламентария, строительство транспортной магистрали, соединившей полуостров с материковой частью России, якобы преследовало цель «захвата» Азовского моря. По мнению Мосийчука, Киеву необходимо уничтожить мост. В этом украинским спецслужбам могут оказать содействие «наши союзники на Кавказе», процитировал депутата сайт newdaynews.ru.
Кроме того, Мосийчук понадеялся на поддержку Бога и природных сил. Они способны сделать так, «чтобы этого моста не было», заявил политик.
Ранее сообщалось, что киевские власти заподозрили в планах атаковать Крымский мост новой украинской крылатой ракетой.
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