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В Донбассе ВСУ атаковали позиции луганских ополченцев из запрещенного оружия
23 августа 2018, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]
Выполняющие боевые задачи на территории Донбасса украинские военные атаковали позиции ополченцев ЛНР с использованием оружия, которое запрещено соглашениями об урегулировании конфликта, заключенными в Минске. С таким заявлением выступили в Народной милиции самопровозглашенного государства.
Пресс-секретарь ведомства Андрей Марочко рассказал, что в среду днем Вооруженные силы Украины обстреляли позиции защитников республики, оборудованные в селе Желобок. ВСУ, нарушив минские договоренности, применили 120-мм минометы, процитировало Марочко информационное агентство «Новороссия».
Конфликт на востоке Украины между армией страны и ополченцами продолжается пятый год. Накануне сообщалось, что разведывательная группа ЛНР перешла линию фронта и подвергла разгрому укрепленный пункт киевских силовиков, располагавшийся в районе города Золотое.
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