Выполняющие боевые задачи на территории Донбасса украинские военные атаковали позиции ополченцев ЛНР с использованием оружия, которое запрещено соглашениями об урегулировании конфликта, заключенными в Минске. С таким заявлением выступили в Народной милиции самопровозглашенного государства.

Пресс-секретарь ведомства Андрей Марочко рассказал, что в среду днем Вооруженные силы Украины обстреляли позиции защитников республики, оборудованные в селе Желобок. ВСУ, нарушив минские договоренности, применили 120-мм минометы, процитировало Марочко информационное агентство «Новороссия».

Конфликт на востоке Украины между армией страны и ополченцами продолжается пятый год. Накануне сообщалось, что разведывательная группа ЛНР перешла линию фронта и подвергла разгрому укрепленный пункт киевских силовиков, располагавшийся в районе города Золотое.