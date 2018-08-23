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Трамп признался в единственной совершенной им ошибке
23 августа 2018, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп признался в единственной совершенной им ошибке. Эта ошибка была им допущена в 2016 году, и называлась она – победа Дональда Трампа на выборах президента США.
«Единственное, в чем я ошибся, это то, что я победил на выборах, когда все ожидали победы жуликоватой Хиллари Клинтон. Проблема заключается в том, что они забыли провести кампанию в ряде штатов!», - язвительно заметил Трамп в своем твиттере.
В США до сих пор продолжается разбирательство по делу о неблаговидных действиях Дональда Трампа в период его избирательной кампании. Речь, в частности, идет о «плате за молчание» - выплатах женщинам, которые ранее заявляли, что состояли в близких отношениях с Трампом. Бывший адвокат американского президента Майкл Коэн на днях заявил под присягой, что по поручению своего клиента совершал такие выплаты двум женщинам, сообщает РИА Новости.
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