Украинская армия скоро станет самой сильной в Европе, заявил Порошенко

Совсем скоро украинская армия станет самой сильной в Европе, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед военнослужащими на форуме ветеранов в Киеве после саммита НАТО.

«Мы полностью перестраиваем весь сектор безопасности, включая вооруженные силы. Полностью под стандарты НАТО. И главный месседж, который я привез с саммита НАТО – двери альянса открыты для Украины, что бы там ни говорила Россия», - заявил Порошенко в своем выступлении.

Главный украинский военачальник пообещал, что легко не будет никому, так как работы впереди еще много. Зато украинская армия, перекроенная под натовские стандарты, уже совсем скоро совершенно точно станет самой сильной в Европе.

«Наша армия будет одной из самых сильных в Европе. Потому что на сегодняшний день украинцы твердо знают, за что они воюют. И ключевой месседж для России: вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства», - рассказал Порошенко ветеранам. Видимо, вылетело из головы, что он объявил ВСУ самой сильной в Европе армией еще три года назад, пишет «Комсомольская правда».