В Сети посмеялись над лозунгами Порошенко ко Дню независимости Украины
23 августа 2018, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]
Ко Дню независимости Украины в Киеве появилось немало плакатов со словами: «Армия! Язык! Вера! Мы идем своим путем! Мы — Украина. Петр Порошенко». Жители Украины высмеяли в социальных сетях этот лозунг.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», пользователи Сети не поняли, почему Порошенко решил пропагандировать странный набор ценностей для современного общества. По мнению журналиста Алексея Росовецкого, в 2018 году нужно «сражаться за цели, достойные средневекового общества».
Другой пользователь Сети отметил, что во всех лозунгах Киева нет ничего о человеке, но есть упор на армию. «В общем, что-то не нравится это все», — написала Лера Гавриленко.
Как пишет «Свободна Пресса», некоторые объяснили данный лозунг тем, что лидер Украины просто не собирается поднимать экономику страны и заниматься реформами, так как у него совсем другие ценности.
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