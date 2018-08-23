На Украине пообещали "землетрясение в Кремле" из-за парада
23 августа 2018, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]
Военный парад, который пройдет в Киеве в День независимости Украины 24 августа, вызовет землетрясение в Кремле, пообещал депутат Верховной рады Олег Барна, выступая в телеэфире.
«Нам есть чем похвастаться. Парад – это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», - заявил народный депутат в телеинтервью.
По утверждению народного депутата, украинский танк Т-64 превосходит «Армату» российского производства по всем характеристикам. Т-64 – самый надежный танк, заявил Олег Барна. А то, что украинские танки глохнут посреди площади – это не более чем технический момент, считает депутат.
Военный парад состоится в Киеве в День независимости, 24 августа. При подготовке к этому параду уже возникло несколько курьезных ситуаций, сообщает РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес