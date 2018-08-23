Военный парад, который пройдет в Киеве в День независимости Украины 24 августа, вызовет землетрясение в Кремле, пообещал депутат Верховной рады Олег Барна, выступая в телеэфире. В Киеве на репетиции парада ЗРК «Бук» врезался в бизнес-центр

«Нам есть чем похвастаться. Парад – это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», - заявил народный депутат в телеинтервью.

По утверждению народного депутата, украинский танк Т-64 превосходит «Армату» российского производства по всем характеристикам. Т-64 – самый надежный танк, заявил Олег Барна. А то, что украинские танки глохнут посреди площади – это не более чем технический момент, считает депутат.

Военный парад состоится в Киеве в День независимости, 24 августа. При подготовке к этому параду уже возникло несколько курьезных ситуаций, сообщает РИА Новости.