Из-за утечки химвещества в ТЦ Глазго пострадали 40 человек

В шотландском городе Глазго около 40 человек пострадали в ходе утечки химического вещества в одном из торговых центров. Согласно последней информации, происшествие случилось днем в среду, 22 августа.

Из торгового центра были экстренно выведены несколько сотен человек, причем многие жаловались на приступы сильнейшего кашля. Как сообщает издание Sun, на место незамедлительно прибыли машины "скорой помощи". Сотрудники полиции перекрыли магистраль, расположенную рядом со зданием, где произошел инцидент.

Предполагается, что людям стало плохо из-за паров краски, которые по неустановленной причине попали в вентиляционную систему.