Министры иностранных дел США и Великобритании Майк Помпео и Джереми Хант в среду, 22 августа, поделились мнениями насчет угроз, которые якобы исходят со стороны Российской Федерации и Ирана.

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт отметила, что дипломаты в рамках своей встречи в Вашингтоне обсудили целый ряд международных проблем, а особое внимание было уделено "дестабилизирующему поведению России", а также "враждебной деятельности Ирана", передает РИА "Новости".

После беседы министры поблагодарили американских дипломатов, которые были высланы с территории Российской Федерации после того, как Вашингтон отправил на родину сотрудников российской дипмиссии.