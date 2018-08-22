Помпео и Хант поделились мнениями об "угрозах", исходящих от России и Ирана
22 августа 2018, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]
Министры иностранных дел США и Великобритании Майк Помпео и Джереми Хант в среду, 22 августа, поделились мнениями насчет угроз, которые якобы исходят со стороны Российской Федерации и Ирана.
Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт отметила, что дипломаты в рамках своей встречи в Вашингтоне обсудили целый ряд международных проблем, а особое внимание было уделено "дестабилизирующему поведению России", а также "враждебной деятельности Ирана", передает РИА "Новости".
После беседы министры поблагодарили американских дипломатов, которые были высланы с территории Российской Федерации после того, как Вашингтон отправил на родину сотрудников российской дипмиссии.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес