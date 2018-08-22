НАТО заявляет, что действия альянса не угрожают России

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в среду заявила, что альянс не представляет никакой угрозы для Российской Федерации. По ее словам, действия организации носят оборонительный характер.

Лунгеску подчеркнула, что деятельность НАТО в полной мере соответствует международным обязательствам, которые альянс ранее взял на себя, передает РИА "Новости". Она также заметила, что организация не имела никакого намерения развернуть свои силы на востоке до того, как Крым был "незаконно аннексирован" Россией.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что государства, являющиеся членами Североатлантического альянса, приближают свою инфраструктуру к российским границам, а также увеличивают количество личного состава и число проводимых учений.