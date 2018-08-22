Глава МИД Великобритании предупредил, что РФ способна на "бесчестные действия"
22 августа 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что президент США Дональд Трамп полностью осознает важность сложившейся ситуации, при которой Российская Федерация способна на "бесчестные действия".
По словам дипломата, британской стороне не нужно убеждать американского лидера в том, что РФ может пойти на неприемлемые и злонамеренные шаги, нарушающие международные нормы, передает портал Axios.
Хант подчеркнул, что Трамп хочет изменить подобный международный порядок, однако намерен делать это при помощи взаимодействия, а не давления. Глава МИД Британии добавил, что президент США всегда ищет возможности улучшить сделку, поскольку является деловым человеком.
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