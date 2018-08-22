В посольстве в Риге оценили желание Эстонии и Латвии получить компенсацию от РФ

Посольство России в Риге высказалось в среду о желании Латвии и Эстонии получить от российской стороны компенсацию за "советскую оккупацию". Ранее об этом заявили министры юстиции обеих стран.

В российской дипмиссии отметили, что власти Латвии и Эстонии вновь заговорили о компенсациях из-за того, что жителям стран следует объяснить, что сокращение финансирование от Евросоюза не является ключевой причиной ухудшения социально-экономических реалий. Дипломаты полагают, что тема "советского ущерба" очень подходит в этом вопросе.

На страничке посольства в Facebook отметили, что руководству Латвии и Эстонии следует перечитать книгу "Двенадцать стульев" И. Ильфа и Е. Петрова и прислушаться к Остапу Бендеру. Этот персонаж сообщил другому герою произведения, что тот получит "у Пушкина от мертвого осла уши".