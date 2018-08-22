Курц: визит Путина на свадьбу главы МИД не меняет отношения Австрии к РФ

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в среду, 22 августа, заявил, что визит президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД республики Карин Кнайсль не изменил отношения страны к РФ.

По словам Курца, он сам воспользовался приездом российского лидера для обсуждения наиболее актуальных международных тем, в частности, связей России и Евросоюза, передает ТАСС. Канцлер подчеркнул, что визит Путина на торжественную церемонию главы внешнеполитического ведомства Австрии не оказал никакого влияния на внешнюю или внутреннюю политику республики.

Напомним, ранее австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обратил внимание на то, что Карин Кнайсль преклонила колено перед Владимиром Путиным во время танца.