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Курц: визит Путина на свадьбу главы МИД не меняет отношения Австрии к РФ
22 августа 2018, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в среду, 22 августа, заявил, что визит президента России Владимира Путина на свадьбу главы МИД республики Карин Кнайсль не изменил отношения страны к РФ.
По словам Курца, он сам воспользовался приездом российского лидера для обсуждения наиболее актуальных международных тем, в частности, связей России и Евросоюза, передает ТАСС. Канцлер подчеркнул, что визит Путина на торжественную церемонию главы внешнеполитического ведомства Австрии не оказал никакого влияния на внешнюю или внутреннюю политику республики.
Напомним, ранее австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обратил внимание на то, что Карин Кнайсль преклонила колено перед Владимиром Путиным во время танца.
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