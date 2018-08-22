Климкин утверждает, что Украина находится в состоянии войны с Россией

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сделал резонансное заявление. По словам дипломата, украинская сторона в настоящий момент находится в состоянии войны с Российской Федерацией.

Климкин отметил, что пора осознать реальность, которая заключается в том, что Киев и Москва сейчас фактически воюют, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел Украины высказался насчет идеи прекратить транспортное сообщение между российской и украинской территориями. Он отнесся к подобному предложению осторожно и заявил о необходимости принимать в расчет интересы простых людей.