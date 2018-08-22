В Минобороны РФ рассказали об итогах операции в Сирии
22 августа 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство обороны Российской Федерации рассказало об итогах операции в Сирии. Согласно последней информации, в общей сложности военные из РФ смогли ликвидировать более 86 тысяч боевиков.
Известно, что с 30 сентября 2015 года, когда российская операция на территории САР началась, удалось освободить 1,41 тысячи населенных пунктов. Военнослужащим за это время удалось уничтожить почти 121,5 тысячи объектов террористов.
В общей сложности боевой опыт в Сирии получили 63012 российских военных, среди которых 434 генерала и 25738 офицеров. Интересно, что награжден был каждый четвертый военнослужащий, принимавший участие в выполнении боевых задач.
Кроме того, в процессе операции на территории САР был апробирован 231 образец самого нового вооружения, в частности, активно использовались беспилотники.
Более развернутая информация об итогах операции в Сирии предоставлена в ролике, подготовленном Минобороны.
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