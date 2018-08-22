Лидер рок-группы Aerosmith запретил Трампу использовать песни коллектива

Лидер всемирно известной рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер запретил президенту США Дональду Трампу использовать песни коллектива на мероприятиях. Письмо с требованием уже отправлено в Белый дом.

Адвокат Тайлера Дина ЛаПолт отметила, что музыкант направил послание в администрацию американского лидера после того, как Трамп накануне выступил перед своими сторонниками в Западной Виргинии. Как уточняет издание Variety, во время выхода президента США звучала песня Living on the Edge.

Юрист подчеркнула, что использование композиций Aerosmith может создать у людей ошибочное впечатление, что рок-группа поддерживает политику Дональда Трампа.