В американских тюрьмах началась двухнедельная забастовка заключенных

Во многих американских тюрьмах со вторника, 21 августа, началась двухнедельная забастовка заключенных. Люди, которые содержатся в исправительных учреждениях, протестуют против "рабских условий труда".

Акция началась в годовщину гибели афроамериканского левого активиста Джорджа Джексона, которого в 1971 году застрелили охранники калифорнийской тюрьмы. Как сообщет издание USA Today, начавшаяся забастовка стала ответом на подавление в апреле текущего года бунта в Исправительном учреждении имени Ли, в ходе которого погибли семеро осужденных.

Известно, что протестная акция была запланирована на 2019 год, однако заключенные тюрьмы Ли призвали к скорейшей реакции на инцидент.