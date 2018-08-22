Климкин высказался насчет идеи о прекращении транспортного сообщения с Россией

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин высказался насчет идеи о прекращении транспортного сообщения с РФ, которая ранее была выдвинута министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

Климкин весьма сдержанно отнесся к подобному предложению и отметил, что в рамках дискуссии по вышеуказанному вопросу не следует забывать про интересы простых людей, передает РИА "Новости". Глава МИД Украины убежден, что на возможность прекращения транспортного сообщения с Россией следует смотреть честно и помнить, что граждане не должны страдать.

Министр считает, что украинским властям нужно найти способ контролировать людей, которые ездят на территорию РФ, однако предварительно необходимо изучить все аспекты этого вопроса.