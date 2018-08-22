СМИ сообщили о нависшей над Украиной угрозе полного вымирания населения страны

Украина может стать первой страной в мире, чье население полностью вымерло. Об этом говорится в материале, опубликованном российскими интернет-СМИ.

Издание «Взгляд» пишет со ссылкой на данные, полученные украинскими специалистами, что за последние 25 лет украинцев стало меньше на 10 млн. Этот показатель превышает численность населения ряда европейских государств и сравним с потерями, понесенными УССР в годы Великой Отечественной войны.

Согласно официальной статистике, в настоящее время на Украине проживают около 42 млн человек, международные эксперты утверждают, что реальная цифра на 7 млн меньше. При этом, как отмечается в процитированном материале, процесс депопуляции в стране продолжается. Так, по итогам июня смертность в бывшей советской республике вдвое превысила рождаемость. Каждый день в среднем умирают порядка 1 500 украинцев.

Ранее сообщалось, что киевский чиновник Георгий Тука спрогнозировал восстание в украинских регионах после намеченных на март 2019 года выборов президента.