Разведчики Народной милиции ЛНР разгромили укрепленный пункт Вооруженных сил Украины, находившийся в районе города Золотое. Информация об этом выложена в блогосфере.

Как пишет канал «Русский бастион» в «Яндекс. Дзен», бойцы армии самопровозглашенного государства перешли линию фронта ранним утром в прошлую субботу. В ходе скоротечного вооруженного столкновения погибли двое военнослужащих ВСУ, еще четверо получили тяжелые ранения. Кроме того, ополченцам удалось уничтожить технику противника.

В процитированной заметке отмечается, что атакованный силами ЛНР укреппункт использовали для отдыха группы наводчиков, корректировавшие артиллерийские удары по населенным пунктам, которые расположены на территории народной республики.

Ранее в среду сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко нашел «ключ от мира» в Донбассе.