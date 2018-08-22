Порошенко шокирован тем, как много у Путина «адвокатов»-политиков на Украине

Украинский президент Петр Порошенко публично и откровенно признался, что шокирован количеством политиков на Украине, которые поддерживают президента РФ Владимира Путина. Власти Украины нашли «ключ от мира» в охваченном гражданской войной Донбассе

Президент Украины, выступая на форуме ветеранов в Киеве, так и заявил: «Меня как президента шокирует другое — как же до чёрта у него адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить её на Украину», - передает РИА Новости.

По мнению Порошенко, некоторые политики на Украине так заняты внутренней борьбой, что часто не задумываясь повторяют тезисы Москвы относительно конфликта в Донбассе.