Власти Украины нашли «ключ от мира» в охваченном гражданской войной Донбассе

Петр Порошенко рассказал, от какой страны зависит урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление украинский президент сделал, выступая на одном из мероприятий в Киеве.

По мнению политика, процитированного сайтом «Новороссия», «ключ от мира» находится в Москве. Кроме того, Порошенко предостерег от навязывания Украине «российских условий» и отметил, что его сограждане никогда не согласятся жить в условиях «оккупации».

Официальный Киев обвиняет РФ в помощи воинским формированиям ДНР и ЛНР, которые противостоят украинской армии. В Москве неоднократно отмечали, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе, имеющем характер гражданской войны.

Ранее в среду сообщалось, что отечественный публицист Егор Холмогоров рассказал о позитивном экономическом эффекте, к которому могло бы привести вхождение донбасских республик в состав России.