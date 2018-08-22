Житель Бельгии выиграл в лотерею более 107 миллионов евро
22 августа 2018, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Бельгии выиграл во вторник, 21 августа, в европейской лотерее EuroMillions ("Евромиллионы") более 107 миллионов евро. Об этом сообщила в среду пресс-служба лотереи.
Мужчина оказался единственным победителем розыгрыша главного приза EuroMillions. На его билете совпали все семь чисел (пять основных и два дополнительных).
В 2016 году в этой же лотерее 168 миллионов выиграл уборщик улиц. На сегодняшний день это самая большая цифра выигрыша за всю историю лотереи.
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