Эксперт высказался о планах Эстонии и Латвии взыскать с России возмещение ущерба

Российский сенатор Андрей Климов высказался о планах Эстонии и Латвии взыскать с России возмещения ущерба за «советскую оккупацию». Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов полагает, что Латвия и Эстония сейчас хотят напомнить о своем существовании.

По словам сенатора, во всех международных документах, в том числе документах, связанных с ООН, написано - Россия является не преемником, а продолжателем СССР, - передаёт RT.

Климов напомнил, что Россия, по определённым позициям, продолжает выполнять обязательства Советского Союза, и мменно Россия выплатила долги за весь СССР, включая часть, которая была долгом Эстонии, Литвы, Латвии и Украины.

Как полагает сенатор, риторика Латвии и Эстонии - это мышиная возня, попытка напомнить о себе и хоть как-то поправить дела. А дела, как отметил Климов, в этих прибалтийских странах идут не лучшим образом в связи со вступлением в НАТО и теми обязательствами, которые на них накладываются.

Население прибалтийских республик после распада СССР сократилось на треть.