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Киев заподозрили в планах уничтожить Крымский мост новой украинской ракетой
22 августа 2018, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]
Наиболее вероятной целью новой украинской крылатой ракеты является мост, соединивший Крым с материковой частью Российской Федерации. Об этом говорится в материале, выложенном в отечественной блогосфере.
Характеристики боеприпаса, о котором идет речь, на прошлой неделе раскрыл Александр Турчинов, занимающий пост главы украинского Совнацбеза. По словам киевского чиновника, крылатая ракета, успешно испытанная на территории Одесской области, способна поражать любые цели на дальности 300 километров. Турчинов подчеркнул, что при необходимости оружие может уничтожить стратегические мосты и паромные переправы противника. Автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» предположил, что представитель украинских властей имел в виду мостовой переход через Керченский пролив и расположенную в том же районе переправу.
Ранее сообщалось, что киевский волонтер Роман Доник рассказал о «будущем параде победы» армии Украины на Красной площади в Москве.
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