Украинский политолог Дмитрий Фищенко представил свой план вторжения на неподконтрольные Киеву территории на востоке страны. Заявления эксперта приведены в заметке, опубликованной в блогосфере.

По мнению Фищенко, власти Украины рано или поздно смогут договориться с Вашингтоном о его поддержке наступательной операции в Донбассе. Согласно замыслу аналитика, наземные действия киевских силовиков в ходе данной операции должны поддержать американские ВВС. При таком условии «зачистка» пройдет успешно, процитировал Фищенко канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен».

При этом политолог полагает, что для достижения эффекта внезапности официальному Киеву нужно до последнего скрывать свои агрессивные намерения. Украинским политикам следует делать вид, что они привержены минским соглашениям, отметил Дмитрий Фищенко.

Ранее сообщалось, что командование армии самопровозглашенной ДНР уличило противника во лжи о захвате территорий Донбасса.