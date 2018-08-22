Суд обязал прокуратуру расследовать вину Порошенко в гибели солдат в Дебальцево

Печерский районный суд Киева постановил, что Генпрокуратура Украины должна расследовать преступления президента Петра Порошенко, который, по версии следствия, вместе с бывшим министром обороны Украины Валерием Гелетеем и начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко виновны в гибели украинских солдат в боях под Иловайском и Дебальцевском котле.

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй написал на своей странице Facebook о том, что суд в Киеве обязал Генпрокуратуру Украины начать расследование по делу о предполагаемой государственной измене Петра Порошенко, - сообщает kp.ru.

Нардеп уточнил, что суд вынес такое постановление 14 августа. Как отметил Куприй, речь идет о "дезертирстве и преступных приказах генералов, их непрофессионализме и равнодушии, а также покрывательстве этих преступлений военными прокурорами".

По словам украинского депутата, "виновные должны ответить за "военный парад в августе 2014 года, когда необходимая солдатам техника" не спасала их жизни, "а использовалась для пиара и показухи".

Куприй пишет: "Прокуратура должна расследовать преступления не только президента, но и начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, а также экс-министра обороны Валерия Гелетея, бывшего командующего силовой операцией (АТО) в Донбассе генерал-лейтенанта Петра Литвина и главного военного прокурора Анатолия Матиоса. По версии следствия, именно они виновны в гибели украинских солдат в боях под Иловайском и Дебальцевском котле".