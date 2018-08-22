Американский сенатор пригрозил новыми санкциями России после выборов в Конгресс

Сенатор-республиканец Макконнелл заявил, что США не оставили идею ужесточать антироссийские санкции, и после выборов в Конгресс американские законодатели займутся разработкой новых санкций в отношении России. Но, как отметил Макконнелл, сейчас в Соединенных Штатах сенаторы и конгрессмены все время посвящают подготовке к грядущим выборам, времени на обсуждений мер наказания России не остается, сообщает kp.ru. Захарова прокомментировала санкции против России перед выборами в США

Как отметил сенатор, шансы введения очередных мер "финансового воздействия" на Москву в сентябре "очень малы", потому что этот месяц "уже довольно загружен", - сообщает издание The Hill.

Макконнелл отметил, что он "лично заинтересован в законопроекте о санкциях против России". Он надеется, что две партии смогут выработать что-то, что можно будет принять.