Трамп назвал расследование по делу Манафорта «охотой на ведьм и позором»

Президент США Дональд Трамп назвал расследование в отношении бывшего главы его предвыборного штаба на президентких выборах Пола Манафорта «охотой на ведьм». Члены жюри присяжных суда Александрии в американском штате Вирджиния в ходе заседания по делу Манафорта признали политика виновным по восьми пунктам обвинения из 18, - сообщает Газета.ру.

Присяжные не смогли прийти к единому мнению по десяти пунктам обвинения против Пола Манафорта. Восемь пунктов, в том числе налоговые нарушения, они сочли доказанными.

«Это охота на ведьм и это позор», — цитирует Трампа NBC. Агентство Bloomberg отметило, что решение присяжных является ударом по президенту США, против которого ведет расследование спецпрокурор Роберт Мюллер. Дело Манафорта стало первым, которое Мюллер передал в суд.

Дональд Трамп ранее заявил, что расследование в отношении экс-главы его предвыборного штаба никак не связано «со сговором с Россией». Мюллер намерен выявить связи штаба Трампа с Россией в ходе выборов президента. Расследование дела Манафорта не предоставило ни одного свидетельства сговора с Москвой. Почти все обвинения касаются его сотрудничества с командой бывшего президента Украины Виктора Януковича.