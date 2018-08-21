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Суд обязал ГПУ начать расследование по госизмене Порошенко
21 августа 2018, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]
Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины провести расследование по поводу возможной государственной измены украинского президента Петра Порошенко.
«Суд вынес постановление, которым обязал Генеральную прокуратуру расследовать преступления президента Порошенко, начальника Генштаба Муженко, экс-министра обороны Гелетея, экс-командующего сектора «Д» генерал-лейтенанта Литвина, главного военного прокурора Матиоса, предусмотренных рядом статей УК Украины, в том числе госизмена», - сообщил депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй в своем фейсбуке.
«Речь идет о виновных в Иловайской трагедии и Дебальцевском котле, дезертирстве и преступных приказах генералов, их непрофессионализме и равнодушии, а также покрывательстве этих преступлений военными прокурорами. Виновные лица также должны ответить за военный парад августа 2014 года, когда так необходимая солдатам техника не спасала жизнь героям, а использовалась для пиара и показухи», - уточнил украинский депутат.
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