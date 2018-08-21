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Россия задержала 150 иностранных судов в Азовском море. Но это не точно

21 августа 2018, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Россия задержала 150 иностранных судов в Азовском море. Но это не точно
Фото: pixabay.com

Российские пограничники в Керченском проливе задержали в общей сложности более 150 иностранных судов, следовавших в украинские порты, заявил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

«У меня нет точных данных. Но это, кажется, более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Российские пограничники продолжают осматривать суда, идущие в украинские порты в Азовском море», - заявил Слободян в телеэфире.

Представитель Госпогранслужбы Украины также пожаловался, что кораблям, направляющимся в украинские порты в Азовском море, приходится по несколько дней ожидать разрешения российских пограничников на проход через Керченский пролив. В то же самое время те суда, которые держат курс в российские порты, проходят пролив почти без задержек.

Вместе с тем Олег Слободян отметил, что в соответствии с подписанным Россией и Украиной в декабре 2003 года договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива Россия имеет право на осмотр судов, сообщает Lenta.ru.

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