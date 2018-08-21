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Власти Украины предложат МВФ принять новую программу помощи
21 августа 2018, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины собираются предложить Международному валютному фонду принять новую программу финансовой помощи стране. Киев рассчитывает получить от МВФ 10 млрд долларов в ближайшие три года.
«Уже в ближайшее время Украина намерена начать переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении кредита по новой программе сотрудничества. Размер новой программы финансовой помощи Украине пока неизвестен. Однако, по предварительной неофициальной информации, речь может идти о сумме в 9 – 10 млрд долларов. Именно такую сумму Украина недобрала в рамках действующей программы», - сообщают источники, знакомые с планом действий украинского правительства.
Сообщается также, что новая программа кредитования, которую Украина намерена предложить принять МВФ, должна быть рассчитана на три года. В качестве альтернативного варианта киевские власти рассматривают продление действующей программы еще на год. Миссия МВФ посетит Киев 6 – 19 сентября. Целью визита станет обсуждение возможности предоставления финансовой помощи Украине, сообщает RT.
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