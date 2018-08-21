Россия готова обменять экипаж судна «Норд» на моряков украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, заявила уполномоченный по правам человека в России Людмила Москалькова на пресс-конференции.

Напомним, 25 марта в нейтральных водах Азовского моря украинскими пограничниками было задержано российское рыболовецкое судно «Норд». С тех пор лишь два члена экипажа смогли вернуться в Крым через Белоруссию, остальные остаются на территории Украины, несмотря на заявления Киева, что российских моряков никто не удерживает.

4 мая у берегов Крыма российской стороной было задержано украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041. Украинские моряки нарушили запрет на вылов камбалы на шельфе, капитану инкриминируется статья о браконьерстве. Члены украинского экипажа уже дали свидетельские показания по этому делу.

«На сегодняшний день я прошу Людмилу Леонидовну Денисову (украинский омбудсмен) получить у своих властей разрешение на пересечение границы нашими рыбаками с судна «Норд». С российской стороны нет препятствий для пересечения границы украинскими моряками. Они проходили свидетелями по делу о незаконной рыбной ловле», - приводит слова Людмилы Москальковой РИА Новости.