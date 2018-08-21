Проживавший в США бывший эсэсовец депортирован в Германию
21 августа 2018, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
Из США в Германию депортирован пособник нацистов Яков Палий. В 1943 году он служил охранником в нацистском концентрационном лагере «Травники» в Польше, где были уничтожены тысячи человек.
Яков Палий – один из последних известных пособников нацистов, проживавших в США. Сейчас ему 95 лет. Украинец по происхождению, он въехал на территорию Соединенных Штатов в 1949 году, солгав, что никогда не служил в армии, а трудился на фермах и фабриках Германии и Польши. В 1957 году он получил американское гражданство.
Однако в 1993 году его имя всплыло в обнаруженном нацистском реестре, и следователи заинтересовались им. После того, как была собрана доказательная база о его участии в преступлениях и зверствах нацистов, Палий был лишен американского гражданства и всех прав. Было принято решение о его депортации, однако ни одна из стран не пожелала принять у себя военного преступника. Так он почти 15 лет провел в подвешенном состоянии.
Вопрос решился буквально на днях в результате переговоров Дональда Трампа и Ангелы Меркель. Яков Палий был вывезен из своего дома в Нью-Йорке и депортирован в Берлин. Предположительно, остаток своих дней он проведет в доме престарелых, сообщает RG.
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