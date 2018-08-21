Командование армии ДНР уличило Киев во лжи о захвате территорий Донбасса

Сообщения Киева о захвате Вооруженными силами Украины территорий в «серой зоне» Донбасса не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении, сделанном командованием армии самопровозглашенной ДНР.

На прошлой неделе в ВСУ проинформировали о взятии под контроль 15 тысяч километров в «серой зоне». Накануне украинский парламентарий Дмитрий Тымчук конкретизировал эти сведения, приведя список населенных пунктов, якобы взятых военными. В частности, Тымчуком был назван поселок Шумы, расположенный в районе города Горловка.

В командовании ДНР, комментируя сообщение депутата, отметили, что оно вызывает недоумение. Представители непризнанной республики поиронизировали по поводу новой «победы» противника, поскольку Шумы находятся под его контролем уже четыре года.

До начала вооруженного конфликта на востоке Украины в данном населенном пункте проживали около ста человек. ВСУ неоднократно обстреливали Горловку со своих позиций, оборудованных на территории поселка, пишет сайт «Новороссия».