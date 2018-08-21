В Швеции потерпел крушение истребитель после столкновения с птицей

На юге Швеции во вторник потерпел крушение истребитель Jas 39 Gripen. Согласно последней информации ВС страны, происшествие случилось после того, как летательный аппарат столкнулся с птицей.

Пилоту удалось покинуть самолет, в настоящий момент он чувствует себя хорошо, его осматривают врачи. Известно, что истребитель упал в лесу.

Глава аналитического отдела транспортного управления Шарлотт Бильгрен уточнила, что близкие контакты самолетов с птицами происходят довольно часто, однако столь серьезные последствия являются крайне редкими.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист пока не прокомментировал инцидент, передает РИА "Новости".