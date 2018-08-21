МИД Великобритании: провал сделки по Brexit не исключен
21 августа 2018, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант не исключил, что сделка по Brexit может провалиться. Глава внешнеполитического ведомства, однако, надеется на заключение соглашения с Брюсселем.
Хант подчеркнул, что верит в успех переговоров о сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit, но заметил, что следует рассматривать и другой вариант развития событий. В интервью Би-би-си министр отметил, что Великобритания в любом случае найдет способ процветать в будущем.
Джереми Хант уточнил, что британское правительство, которое возглавляет Тереза Мэй, ни при каких условиях не подпишет договор, который не будет соответствовать общему духу референдума по вопросу выхода Британии из ЕС.
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