МИД Великобритании: провал сделки по Brexit не исключен

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант не исключил, что сделка по Brexit может провалиться. Глава внешнеполитического ведомства, однако, надеется на заключение соглашения с Брюсселем.

Хант подчеркнул, что верит в успех переговоров о сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit, но заметил, что следует рассматривать и другой вариант развития событий. В интервью Би-би-си министр отметил, что Великобритания в любом случае найдет способ процветать в будущем.

Джереми Хант уточнил, что британское правительство, которое возглавляет Тереза Мэй, ни при каких условиях не подпишет договор, который не будет соответствовать общему духу референдума по вопросу выхода Британии из ЕС.