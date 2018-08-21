На фабрике в Южной Корее погибли девять человек

Во вторник, 21 августа, во время пожара на сборочной фабрике электроники в городе Инчхон в Южной Корее погибли девять человек. Как передаёт агентство Рёнхап, еще четыре пострадавших получили травмы.

По информации источника, погибшие в результате происшествия – сотрудники фабрики. Некоторые из них, в надежде спастись, выпрыгивали из окон четвертого этажа. Причины возникновения пожара до сих пор неизвестны.

В тушении пожара десятки пожарных машин были задействованы.

В индийском штате Джамму и Кашмир в ущелье рухнул автобус. Погибли двенадцать человек. Двое паломников отвезли в одну из близлежащих больниц.