На фабрике в Южной Корее погибли девять человек
21 августа 2018, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 21 августа, во время пожара на сборочной фабрике электроники в городе Инчхон в Южной Корее погибли девять человек. Как передаёт агентство Рёнхап, еще четыре пострадавших получили травмы.
По информации источника, погибшие в результате происшествия – сотрудники фабрики. Некоторые из них, в надежде спастись, выпрыгивали из окон четвертого этажа. Причины возникновения пожара до сих пор неизвестны.
В тушении пожара десятки пожарных машин были задействованы.
В индийском штате Джамму и Кашмир в ущелье рухнул автобус. Погибли двенадцать человек. Двое паломников отвезли в одну из близлежащих больниц.
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