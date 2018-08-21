Россияне находятся на танкере, который могли захватить пираты у берегов Африки

На танкере греческой компании, который, как предполагается, захватили пираты у берегов Африки, находятся два гражданина России. Эту информацию сегодня предоставили в профсоюзе моряков Грузии.

Отметим, что связь с греческим танкером Pantelena IMO 9321469, который плавает под флагом Панамы, была утрачена 14 августа. Моряки перестали отвечать на запросы в районе Гвинейского залива. В команде числятся семнадцать граждан Грузии, однако, есть информация о том, что на борту были также два россиянина, передает ТАСС.

Уточняется, что один гражданин России является механиком, а второй – мотористом. Судно в настоящий момент активно разыскивают.