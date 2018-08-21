Племянника бывшего президента Армении объявили в международный розыск

Сегодня стало известно, что племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна объявили в международный розыск. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил глава полиции страны Валерий Осипян.

Согласно последней информации, армянские правоохранительные органы сотрудничают с зарубежными коллегами для максимально быстрой поимки Нарека Саргсяна, передает ТАСС.

Напомним, племянник экс-президента Армении и его охранник были объявлены 5 июля текущего года в розыск внутри страны. Мужчина обвиняется в хранении оружия, а также запрещенных препаратов, которые были обнаружены в его квартире в ходе обыска.